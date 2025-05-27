Крысы бегут с корабля: Воевавшие за ВСУ наемники заявили о роспуске подразделения

Командир боевиков подразделения Chosen Company заявил, что прекращает его деятельность и дистанцируется от украинской армии"В настоящее время я полностью оставляю украинскую военную службу, как и большинство моих подчиненных" — написал он.
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