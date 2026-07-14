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Новости Омска

3 подписчика
👶Омские мамы просят оборудовать укрытия в домах пеленальными столиками

👶Омские мамы просят оборудовать укрытия в домах пеленальными столиками, водой и скамейками - чтобы в случае опасности там можно было остаться с детьми.

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