В Steam вышел реалистичный гоночный симулятор с заснеженным открытым миром, у которого уже 100% положительных отзывовКомпания Bonus Stage Publishing и студия Hanki Games выпустили в раннем доступе Steam гоночный симулятор снегохода Sledders, который в первый же день получил 100% положительных отзывов.
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