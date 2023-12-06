В Steam вышел реалистичный гоночный симулятор с заснеженным открытым миром, у которого уже 100% положительных отзывовКомпания Bonus Stage Publishing и студия Hanki Games выпустили в раннем доступе Steam гоночный симулятор снегохода Sledders, который в первый же день получил 100% положительных отзывов.