АЛЕКСАНДР ДУГИН. ПОУЧИТЬСЯ У КИМА

Сближение России с КНДР прекрасная инициатива. Мы можем сейчас по-настоящему рассчитывать только на помощь тех, кто решительно вступил на путь тотальной борьбы с доминацией Запада, кто защищает всерьез свой суверенитет и опирается в этом на свое суверенное мировоззрение.