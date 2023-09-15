Сближение России с КНДР прекрасная инициатива. Мы можем сейчас по-настоящему рассчитывать только на помощь тех, кто решительно вступил на путь тотальной борьбы с доминацией Запада, кто защищает всерьез свой суверенитет и опирается в этом на свое суверенное мировоззрение.
АЛЕКСАНДР ДУГИН. ПОУЧИТЬСЯ У КИМА
Комментарии
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Николай Кузнецов
Неужели так припекло, что и с Кореей подружимся? Ой сомневаюсь, уж очень у нас во власти много ненавидящих все, связанное с социализмом. Мелочевкой обойдется всё.
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22 час.
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