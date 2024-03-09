Минстрой выдал разрешение на первый этап реконструкции Приморской набережной Вопрос о реконструкции начался ещё в семидесятых, первый внятный проект появился в 1998 году.
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Минстрой выдал разрешение на первый этап реконструкции Приморской набережной Вопрос о реконструкции начался ещё в семидесятых, первый внятный проект появился в 1998 году.