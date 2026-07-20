Инвесторы и технологии: Трутнев обозначил приоритеты развития регионов ДФО

ВЛАДИВОСТОК, 21 июля, ФедералПресс. В рамках заседания совета Дальневосточного округа, прошедшего под руководством вице-премьера и полпреда президента Юрия Трутнева, ключевым вопросом повестки стало устойчивое развитие экономики макрорегиона.
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