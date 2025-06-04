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Царьград

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Чисто, но строго. Как выглядит самая закрытая страна в мире в XXI веке?

Чисто, но строго. Как выглядит самая закрытая страна в мире в XXI веке?

Русская путешественница рассказала, как выглядит в XXI веке Северная Корея - самая закрытая страна в мире.

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