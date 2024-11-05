Караганов объяснил, что станет с США после поражения на Украине

После того как Россия нанесет поражение Западу в конфликте на Украине, США превратятся в нормальную, великую державу, какой те были до Второй мировой войны, считает почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов, 5 ноября сообщает РИА Новости.