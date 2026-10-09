БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Валентин Катасонов: У «правильных» экономистов инфляция 7%, у «настоящих» — 16. И кто лукавит?

Валентин Катасонов: У «правильных» экономистов инфляция 7%, у «настоящих» — 16. И кто лукавит?

В переводе с чиновничьего новояза «охлаждение экономики» — это просто экономический кризис, который мы и имеем Валентин Катасонов На фото: здание Центрального банка Российской Федерации в Москве.

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Юрий Гаврилов

А разве нормальный человек будет верить цифрам официальной инфляции и уверениям паркетных экономистов ? Я иду в магазин и по собственным тратам определяю инфляцию. А Росстат постоянно лгёт в угоду правительству. У нас с экономиков всё на много хуже ,чем вещают по ТВ.