В Раде испугались "разрыва Украины надвое" из-за ударов России по мостам в Киеве

Последствия попадания в мост в Киеве, октябрь 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters В результате ударов армии России по Северному и Южному мостам в Киеве Украина рискует оказаться «разорванной надвое», предупредила депутат Верховной рады Анна Скороход.