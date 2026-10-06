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Газета.ру

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В Раде испугались "разрыва Украины надвое" из-за ударов России по мостам в Киеве

В Раде испугались "разрыва Украины надвое" из-за ударов России по мостам в Киеве

Последствия попадания в мост в Киеве, октябрь 2026 года © Valentyn Ogirenko/Reuters В результате ударов армии России по Северному и Южному мостам в Киеве Украина рискует оказаться «разорванной надвое», предупредила депутат Верховной рады Анна Скороход.

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