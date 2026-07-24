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Царьград

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Дитер – болен? Топил за русских и просит за концерт 45 млн рублей. Это – "Современный разговор"

Дитер – болен? Топил за русских и просит за концерт 45 млн рублей. Это – "Современный разговор"

Экс-солист популярной в 80-е группы Modern Talking Дитер Болен может прилететь в Москву. Певец, который выступает за отмену русофобских санкций и критикует действия западных властей, запросил за шоу в России 45 млн рублей.

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