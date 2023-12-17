Популярные автобусные маршруты отменили в Уссурийске

В Уссурийске отменили муниципальные автобусные маршруты по 13 направлениям. Согласно информации из постановления от 15 декабря, опубликованного на сайте администрации УГО, прекратят свое существование маршруты рынок — Радужный, ж/д вокзал — ул.
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