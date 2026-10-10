В Киеве остановили метро из-за отсутствия напряжения

В Киеве перестали работать все три ветки метро. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское издание «Страна.
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