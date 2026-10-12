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Новости Липецка

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В Липецкой области спасли пациентку с редкой инфекцией

В Липецкой области спасли пациентку с редкой инфекцией

Врачи спасли 62-летнюю пациентку с лихорадкой Западного Нила. Женщина провела месяц на аппарате искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

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