Газета Коммуна
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета Коммуна

11 подписчиков

В Воронеже умерла профессор филфака ВГУ Тамара Никонова

В Воронеже умерла профессор филфака ВГУ Тамара Никонова

26 января в возрасте 83 лет после тяжелой болезни ушла из жизни Тамара Александровна Никонова, выдающийся учёный – специалист по истории русской литературы XX века, талантливый педагог, доктор филологических наук, профессор филологического факультета.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх