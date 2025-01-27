В Воронеже умерла профессор филфака ВГУ Тамара Никонова

26 января в возрасте 83 лет после тяжелой болезни ушла из жизни Тамара Александровна Никонова, выдающийся учёный – специалист по истории русской литературы XX века, талантливый педагог, доктор филологических наук, профессор филологического факультета.
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