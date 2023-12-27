Аэрофлот и Российская государственная библиотека запустили проект "Читаем в небе"

Аэрофлот и Российская государственная библиотека запустили уникальный проект "Читаем в небе" (6+). Пассажиры одного из крупнейших авиаперевозчиков страны получили бесплатный доступ к аудиокнигам из золотого фонда Ленинки, а также могут воспользоваться обширной коллекцией электронной библиотеки "НЭБ Свет" (6+).