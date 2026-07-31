Следователи устанавливают обстоятельства возможного совершения противоправных действий в отношении школьницы

В ходе мониторинга СМИ было выявлено обращение местной жительницы о том, что ее дочь систематически подвергается противоправным действиям со стороны сверстников и учительницы в одном из образовательных учреждений города Иваново.
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