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Следователи устанавливают обстоятельства возможного совершения противоправных действий в отношении школьницы

Следователи устанавливают обстоятельства возможного совершения противоправных действий в отношении школьницы

В ходе мониторинга СМИ было выявлено обращение местной жительницы о том, что ее дочь систематически подвергается противоправным действиям со стороны сверстников и учительницы в одном из образовательных учреждений города Иваново.

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