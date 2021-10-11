Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии совместно с представителями «Лаборатории безопасности» и Всероссийского общества автомобилистов провели мероприятие со школьниками

Сотрудники Госавтоинспекции Северной Осетии совместно с представителями «Лаборатории безопасности» и регионального отделения Всероссийского общества автомобилистов провели мероприятие в школе № 2 с.
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