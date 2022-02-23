Главы ДНР и ЛНР направили президенту РФ запрос на оказание военной помощи

Главы республик Донбасса (ДНР и ЛНР) Пушилин и Пасечник обратились к России с просьбой оказать военную помощь в отражении агрессии Украины на Донбассе, о получении запроса сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости 23:53, Москва, «Главы Донецкой и Луганской «народных республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник в обращении к президенту РФ Владимиру […] Главы республик Донбасса (ДНР и ЛНР) Пушилин и Пасечник обратились к России с просьбой оказать военную помощь в отражении агрессии Украины на Донбассе, о получении запроса сообщает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА Новости 23:53, Москва, «Главы Донецкой и Луганской «народных республик» Денис Пушилин и Леонид Пасечник в обращении к президенту РФ Владимиру Путину указали на обострение ситуации в Донбассе и угрозы со стороны Киева», сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.