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Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов

Бандеру и Шухевича признали в России пособниками нацистов

Тверской суд Москвы признал пособниками нацистской Германии в военных преступлениях Степана Бандеру, Романа Шухевича, а также Организацию украинских националистов и Украинскую повстанческую армию (запрещенные в России террористические организации).

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