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Легендарный неубиваемый автомобиль вернулся на конвейер

Легендарный неубиваемый автомобиль вернулся на конвейер

Седан является модифицированной версией популярного автомобиля Renault Logan первого поколения. Renault Logan получил прозвище «неубиваемый» благодаря своей надежности и простоте, что сделало его популярным выбором для таксистов.

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