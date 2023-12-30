Легендарный неубиваемый автомобиль вернулся на конвейер

Седан является модифицированной версией популярного автомобиля Renault Logan первого поколения. Renault Logan получил прозвище «неубиваемый» благодаря своей надежности и простоте, что сделало его популярным выбором для таксистов.
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