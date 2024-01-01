«Запретное слово в правительственных кругах» На Западе рассказали, что прогнозы главкома ВСУ привели Зеленского в ярость

FT: слова главкома ВСУ Залужного о тупике на фронте привели Зеленского в ярость Президент Украины Владимир Зеленский пришел в ярость после публикации интервью главнокомандующего Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного в журнале The Economist, где генерал признал тупиковую ситуацию на фронте.