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Региональная Юридическая Служба

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Мать шестерых детей сбежала от уплаты алиментов на миллион рублей

Мать шестерых детей сбежала от уплаты алиментов на миллион рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко Жительница Кочковского района, оставив шестерых детей без содержания, на протяжении нескольких месяцев скрывалась от уплаты алиментов, сумма которых уже превысила 1 миллион рублей.

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