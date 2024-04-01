В псковской реке обнаружили труп неизвестного животного

В городе Пскове произошло необычное событие, которое привлекло внимание местных жителей. Один из горожан обнаружил в реке Великая, расположенной на юге города, тело неопознанного животного, плавающее в воде неподалёку от берега.
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