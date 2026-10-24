Что возьмем, то станет Россией, а что не возьмем, то придется признать враждебным нам государством Александр Храмчихин Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press Приезд в Киев Бориса Джонсона весной 2022 г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Это не дешевый квасной патриотизм, это патриотизм, ценой домиков на берегу Средиземного моря. Как у депутата «Единой России» Затулина
- «Выкинули» с работы сняв на камеру: как увольняли врача, которая рассказала горькую правду о том, как в России «хоронят» медицину
- Нам показали красивую сказку: почему я больше не верю финалу герасимовского "Тихого Дона"
Свежие комментарии
- ЛЛ Казахстан. Всё ка...
- Ю «План по мостам ч...
- «План по мостам ч...
Все правильно. Никакой поддержки и повторения того. с чего все начиналось. Деукраинизация полная и за любые проявления вражды высылать из страны иначе все повторится.
Всё больше убеждаюсь, что мировое правительство существует и не то которое где-то там собирается в Швейцарии, а абсолютно неизвестные широкой публике люди которые реально решают как планета Земля будет жить дальше. Так как все известные на данный момент лидеры стран мира не отвечают за свои слова, то есть то что они говорили к примеру год или два назад заменяется диаметрально противоположным да ещё к тому же вредным с любой точки зрения для этого конкретного государства. Вот как эти не афиширующие себя люди решат так и будет, что с Украиной, что с Ираном, что со всем оставшимся миром. Как-то так...