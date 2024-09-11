Британцев привел в восторг один указ Путина

Дмитрий Гурин

"Так, иностранцы, приехавшие в страну из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком." ........ и этим смогут воспользоваться мигранты из ближней Азии. В каждом подобном указе должна быть конкретика, лазеек в законах и так предостаточно, не надо делать новые.