Политика как он...
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Политика как она есть

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Британцев привел в восторг один указ Путина

Британцев привел в восторг один указ Путина

Читатели британского издания Daily Mail оценили возможность переехать в Россию по указу российского лидера Владимира Путина о предоставлении временного проживания иностранцам, разделяющим традиционные духовные ценности, сообщает РИА Новости.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;Так, иностранцы, приехавшие в страну из-за неприятия политики своих стран, смогут получить временное проживание без подтверждения владения русским языком.&quot; ........ и этим смогут воспользоваться мигранты из ближней Азии. В каждом подобном указе должна быть конкретика, лазеек в законах и так предостаточно, не надо делать новые.
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