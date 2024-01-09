Обезьяны не признали «светскую львицу» и покусали её

Эмми Расс, немецкая блогерша, снискавшая себе известность в узких кругах, благодаря эпатажным выходкам и съёмке в популярном в Германии реалити-шоу, решила навестить обезьянок в заповеднике Monkey Beach, находящемся на тайском острове Пхи-Пхи.