Инструменты ИИ несут огромные риски при интеграции с криптовалютами

С ростом числа решений на базе больших языковых моделей (LLM) всё больше внимания уделяется протоколу Model Context Protocol (MCP), который связывает ИИ-инструменты с внешними системами, включая API, криптокошельки и приложения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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