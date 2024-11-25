Страна и люди
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Страна и люди

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Кинуй: почему евреи скывают свои настоящие имена?

Кинуй: почему евреи скывают свои настоящие имена?

Традиционно евреям было принято давать имена, заимствованные из Танаха (Ветхого Завета). При этом в общении с представителями других народов еврей, как правило, пользовался именем-прозвищем, которое называется кинуй или киннуим (во множественном числе).

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