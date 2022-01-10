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Директор сборной Норвегии: «Для тех, кто не поедет на Олимпиаду, этап Кубка мира – одно из самых ярких событий в сезоне. Жаль, что гонки не состоятся»

Директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг прокомментировал отмену этапа Кубка мира в Планице из-за угрозы распространения коронавируса.

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