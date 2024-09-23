Сегодня электричество отключают только в Астрахани и двух южных селах

Самое позднее возобновление подачи электроэнергии – в 18:00. В понедельник, 23 сентября, плановые отключения электричества коснутся всего трех населенных пунктов Астраханской области: Астрахани – в Центральном и Заболдинском районах РЭС: а также с.
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