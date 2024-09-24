Почти 1500 петербуржцев с гепатитом С получат бесплатное лечение в этом году

Более 500 из них уже пролечено В этом году около 1500 петербуржцев с гепатитом C получат бесплатное лечение новейшими противовирусными препаратами по новой программе, запущенной в конце лета, сообщили сегодня в пресс-службе Комитета по здравоохранению Петербурга.