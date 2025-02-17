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Царьград

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Подоляка раскрыл, что делает ВСУ со своими убитыми

Подоляка раскрыл, что делает ВСУ со своими убитыми

Украинские военные стали жёстко обращаться с телами своих погибших.На линии фронта вновь возникли острые обсуждения в связи с действиями украинских вооруженных сил, которые начали минировать своих павших бойцов.

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