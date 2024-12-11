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Китай

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Китай поддерживает обсуждения в рамках механизма пяти государств, обладающих ядерным оружием - МИД

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Китай, как координатор механизма пяти государств, обладающих ядерным оружием, будет продолжать поддерживать дискуссии между этими государствами, заявила во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.

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