Китай поддерживает обсуждения в рамках механизма пяти государств, обладающих ядерным оружием - МИД

Пекин, 10 декабря /Синьхуа/ -- Китай, как координатор механизма пяти государств, обладающих ядерным оружием, будет продолжать поддерживать дискуссии между этими государствами, заявила во вторник официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Мао Нин.