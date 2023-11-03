Россияне массово перестали платить за кредиты

За последний год наблюдается резкий рост числа россиян–неплательщиков по кредитам. По данным Центробанка, к настоящему времени кредиты в России оформлены у 47 миллионов человек, что на два миллиона больше, чем годом ранее.
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