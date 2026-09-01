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Воронежские новости

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В Россошанском районе отключили систему оповещения

В Россошанском районе отключили систему оповещения

Сирены включили накануне вечером из-за угрозы удара беспилотника, режим беспилотной угрозы в регионе сохраняется.

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