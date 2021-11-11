Причины, по которым даже любящие мужчины уходят. Мнение психолога

Ситуация, когда вроде бы любящий мужчина, вдруг решает уйти, случается с завидной регулярностью. Брошенные женщины часто оказываются в состоянии полной дезориентации, ощущают предательство, чувствуют себя униженными, оскорблёнными и покинутыми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии