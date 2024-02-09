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РИА Новый день

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Екатеринбург ждет новую партию автобусов

Екатеринбург ждет новую партию автобусов

Сегодня из Нефтекамска в Екатеринбург отправят 18 новых автобусов, которые уже прошли обкатку. Кроме того, еще один вышел на обкатку вчера и 11 сегодня будут спущены с конвейера и прибудут на Урал до конца следующей недели.

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