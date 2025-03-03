Суд в Хабаровске: экс-управляющий "Военторг-Востока" обвиняется в хищении 8 млн

В Хабаровске начинается судебное разбирательство против Саидова, бывшего управляющего столовыми "Военторг-Востока", обвиняемого в хищении продуктов питания на сумму 8 миллионов рублей по данным Следственного комитета России.
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