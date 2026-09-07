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Царьград

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УМЗ, НДМ, НИ - что обозначают буквы на ценниках с рыбой: Некоторые укажут на продукт, который сгодится только собакам на корм

УМЗ, НДМ, НИ - что обозначают буквы на ценниках с рыбой: Некоторые укажут на продукт, который сгодится только собакам на корм

Странные буквы на ценниках с рыбой иногда могут рассказать о продукте больше, чем его внешний вид. УМЗ, НДМ и НИ - не случайный набор символов: некоторые обозначения указывают на особенности обработки, состояния или качество рыбы.

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