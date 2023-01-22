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«Чебурашка» собрал феноменальные 5 млрд рублей

«Чебурашка» собрал феноменальные 5 млрд рублей

Российский фильм «Чебурашка», в середине января установивший рекордную для новейшего российского проката отметку в 4 млрд рублей кассовых сборов, спустя неделю преодолел планку в 5 млрд рублей, тем самым став самым популярным отечественным фильмом.

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