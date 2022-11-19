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Герман о премиальных за победу над 2Drots: «Хочется, чтобы игроки думали не о деньгах, а о победе за эмблему»

Герман Эль Класико рассказал о премиальных для «Амкала» в случае победы над 2Drots. Команды встретятся в 1/4 финала Winline Медиалиги 20 ноября.

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