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SELL

SELL

SELL Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures (Sep 2026) CME_MINI:MNQU2026 deleonproduction3 break and retest after fake out The break and retest strategy is a technical trading method where a trader waits for the price to break through a key support or resistance level, pull back to test that exact same level, and then continue moving in the direction of the original breakout.

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