Сначала Феодосия, теперь Севастополь: Пенсионерку обманом подвели к поджогу военного объекта

виктор матвеев Взрослые люди должны отвечать за свои поступки по закону, а по закону за поджег реальный срок.

Елена Филиппова Это уже диагноз, явно проблемы с мозгами. Ладно бы в хохлостане кидались зажигательной смесью, но в Севастополе!..