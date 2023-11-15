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Сначала Феодосия, теперь Севастополь: Пенсионерку обманом подвели к поджогу военного объекта

Сначала Феодосия, теперь Севастополь: Пенсионерку обманом подвели к поджогу военного объекта

Политнавигатор В Севастополе задержали местную жительницу, которая бросила «коктейль Молотова» в дверь военной комендатуры.

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Комментарии
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виктор матвеев
Взрослые люди должны отвечать за свои поступки по закону, а по закону за поджег реальный срок.
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13 час.
Елена Филиппова
Это уже диагноз, явно проблемы с мозгами. Ладно бы в хохлостане кидались зажигательной смесью, но в Севастополе!..
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11 час.
Владимир Елкин
А не пора ли уже отменить мораторий на смертную казнь и ждунов, пытающихся совершить теракты, вешать прилюдно! На многих это окажет отрезвляющее влияние! Да и молва быстро разнесет, за что их повесили!
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7 час.

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