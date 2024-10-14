В Тульской области пошел первый снег

14 октября жители Тульской области отмечают Покров Пресвятой Богородицы. Множество примет связано c погодой в этот день, одна из них гласит, что если в Покров снег покроет землю, зима наступит через месяц.
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