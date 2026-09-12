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Аргументы недели

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Такер Карлсон: Москва не просто лучше Нью-Йорка — она бесконечно лучше

Такер Карлсон: Москва не просто лучше Нью-Йорка — она бесконечно лучше

«Я поехал в Россию, потому что мог. И первое, что я обнаружил, — это процветающий город. Я не хотел этого обнаружить.

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