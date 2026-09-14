Цены на газ в ЕС превысили $1000 впервые с 22 декабря 2022 года

Цены на газ в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 14 сентября, усилили рост до 5% и впервые с 22 декабря 2022 года превысили 1000 долларов за тысячу кубометров.
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