Археологическая экспедиция в некрополе Саккара, к югу от Каира, привела к уникальному открытию: была найдена утерянная гробница древнеегипетского принца Васера-иф-ре — сына фараона Усеркафа, первого правителя V династии.
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