Володин назвал, для чего ЕС запретил вещание российских СМИ

Решение о запрете вещания российских СМИ в Европе является желанием закрыть доступ к объективной и достоверной информации, заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.
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