Медведчук: Украину погубила вера в мифы майдана

Вера в положительные изменения после майдана разрушили государственность Украины, раскололи общество и вынудили людей отказаться от своих интересов, считает украинский оппозиционер, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
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